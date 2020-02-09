Мнение: Перед тестом

Мнение: Перед тестом

09.02.2020, 2:52, Разное

Друзья мои, поздравляю вас с завтрашним тестом.

Я помню, что обещала вам подготовку к тесту в блоге, но этот тест будет отличаться от других.

Надеюсь мне удастся не просто обучающий сеанс, а что-то вроде инициации. Если и не всех участников, то многих.

После этого самые впечатлительные и умные смогут взглянуть на прокачку ресурсов совсем иначе. Понять ее механизм.

Так как подобного опыта в блоге пока не было, говорить о ресурсах до теста было бессмысленно.

Важно пройти этот опыт завтра и дальше мы с вами сможем обсудить, что такое каждый ресурс и что такое поток в каждом ресурсе, уже иначе.

Готовы к тесту? Как настроение?

Источник: Эволюция



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