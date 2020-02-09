Наука: Ушные клещи, инфекция, рак — череда напастей, угрожающая лисам

Известно, что микробиом играет ключевую роль в пищеварении, влияет на настроение и общее состояние здоровья, но можно ли связать бактериальную инфекцию с риском появления раковой опухоли?

Биологи, представляющие Принстонский университет (Princeton University), нашли связь между бактериальной инфекцией и раком в популяции островной лисицы на острове Санта-Каталина.

На островах возле побережья Калифорнии живут подвиды островной лисицы (Urocyon littoralis catalinae). Это небольшие, размером с кошку, животные — они начали обживать острова не менее десяти тысяч лет назад и в условиях изоляции уменьшились в размерах. В ходе изучения состояния окружающей среды было замечено, что в популяции Urocyon littoralis catalinae необыкновенно широко распространены ушные опухоли. По оценкам учёных, больны около половины всех лисиц Санта-Каталины.

Что же происходит с несчастными лисами? По словам Александры Декандиа (Alexandra DeCandia), одной из авторов исследования, материалы которого опубликованы в журнале Molecular Ecology, на острове наблюдается «снижение видового разнообразия, изменения в составе сообществ, переизбыток потенциально патогенных видов».

Уже в начале работы была найдена связь между заражением ушным клещом и опухолями. Предполагалось, что механизм сравнительно прост — укусы паразитов вызывают воспаление, которое становится хроническим и вызывает перерождение тканей. Но такая картина неполна — из неё исключено влияние микробиома. Появившиеся в последнее время возможности генетического анализа позволили найти недостающую часть картины.

Лисы Санта-Каталины ещё тридцать лет назад находились на грани вымирания. Для того чтобы они выжили, потребовалось немало усилий. Работа продолжается, лис регулярно отлавливают для вакцинации от чумки и бешенства. Исследователи собрали мазки и проанализировали состав микробиома ушных каналов животных.

У инфицированных клещами лисиц микробиом ушного канала заметно отличается от микробиома здоровой лисицы. С развитием болезни баланс смещается в пользу стафилококка — S. pseudintermedius. Стафилококк — условно патогенный организм, вред наносит не его наличие (присутствует у всех псовых), а избыточное количество. Тогда он образует стойкие к внешнему воздействию (включая антибиотики) плёнки. Организм отвечает на заражение хроническим воспалением, которое, в свою очередь, становится причиной рака.

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