Наука: Кофеин болезни Альцгеймера – не «товарищ»

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Pharmacology, кофеин может ухудшить психопатологическое симптомы, связанные с болезнью Альцгеймера.

На мышей с этим недугом кофеин действует следующим образом: усиливает неофобию (боязнь нового), тревогу и когнитивную гибкость.

Проблемы с памятью – отличительный признак болезни Альцгеймера. Однако этот недуг отличается и рядом других симптомов, которые диагностируются уже на ранней стадии. Например, когнитивное снижение при деменции, тревожность, апатия, депрессия, галлюцинации и паранойя. Очевидно, что у каждого пациента эти симптомы проявляются по-разному, но они в любом случае тревожат как больных, так и их опекунов.

Учёные предложили использовать кофеин (подробнее о работе этой нейромолекулы — в нашей специальной статье) для профилактики деменции как у пациентов с болезнью Альцгеймера, так и пожилых людей без возрастных изменений работы мозга. Это вещество блокирует аденозиновые рецепторы и, по мнению исследователей, может избавить людей от некоторых дисфункций в старости. Однако, такая точка зрения не единственно верная: обнаружен и негативный эффект кофеина.

«У мышей Альцгеймер развивается примерно так же, как и у людей на ранних стадиях. У них проявляется ряд симптомов, характерных для деменции. И важно понимать, смогут ли преимущества кофеина компенсировать эти предполагаемые негативные последствия. В этом заключается ценность эксперимента», — объясняет Ракель Бета-Коррал (Raquel Baeta-Corral), первый автор статьи.

Противоречие попытались разрешить с помощью длительного наблюдения за здоровыми мышами и с патологией, «посадив» их на низкие дозы кофеина.

«Раннее мы показывали значимость аденозиновых рецепторов А1 в воплощении побочного действия кофеина. Сейчас мы смоделировали «длительную терапию». Её суть в том, чтобы давать пациенту довольно низкую дозу кофеина, примерно такую же, как 3 чашки кофе. Так мы попытались ответить на вопрос, важный как для пациентов с Альцгеймером, так и для всего населения в целом. Но нужно дождаться, когда люди достигнут обозначенного возраста, чтобы это проверить», — объясняет доктор Бьёрн Йохансон (Björn Johansson) из Каролинской исследовательской больницы.

Эксперимент проводился как на здоровых мышах, так и на грызунах с моделью заболевания. В итоге после 7 месяцев такой «терапии» (мышей поили кофеином, начиная с 6-месячного и заканчивая 13-месячным возрастом) выяснилось, что стимулятор таки изменяет поведение здоровых грызунов в негативную сторону и усугубляет психопатологические симптомы больных.

Учёные обнаружили значительные изменения в поведении, эмоциональной и когнитивной гибкости у обычных животных. При этом в исследовании отмечается, что кофе не несёт вреда, если употреблять его в небольших количествах. Так, 200 мг в день (примерно 1 чашка) даёт некоторый положительный результат – уверенность, мотивированность, желание быть частью коллектива. В то же время больше 4 чашек кофе в день приводит к негативным моментам: например, к нарушению сна, тревожности, проблемам с сердечно-сосудистой системой.

На мышей с болезнью Альцгеймером эксперимент подействовал неоднозначно. У них повысился уровень неофобии, также усилилась тревожность, и от этого симптомы деменции стал более выраженными. Правда, за счёт возбуждения немного улучшилась способность к обучению.

Учёные пришли к выводу, что хоть и есть некоторые положительные моменты от пары-тройки чашек кофе в день в долгосрочном периоде, слабоумие всё же лучше лечить каким-то иным способом.

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