США провели воздушную разведку у российских баз в Сирии

Самолеты-разведчики ВМС США совершили полеты вблизи расположенных на побережье Сирии российских баз, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II приближались к базе Хмеймим и порту Тартус на расстояние 35–45 км, передает РЕН ТВ.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет