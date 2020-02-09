Депутат из Литвы — Лукашенко с нами играет — помирится с Москвой, и Европа ему не нужна

Литовские чиновники дали согласие на поставки углеводородов в Белоруссию, но они отмечают, что такое сближение Минска с Европой уже было не раз, передаёт Белсат. Так что они склонны считать Белоруссию союзным с Россией государством, и поэтому в новом докладе по государственной безопасности расценивают границу с Белоруссией как границу с Россией.

Литовские спецслужбы опубликовали ежегодный отчёт об угрозах национальной безопасности. В тексте много раз упоминается Белоруссия. Произошло это одновременно с визитом Линаса Линкявичюса в Минск. В белорусской столице глава литовской дипломатии вместе с белорусским коллегой, Владимиром Макеем, подытожили положительные результаты двустороннего сотрудничества. Но, конечно, хватает и проблем. И главная из них видна прямо из Вильнюса, хотя стоит в Беларуси. Верят ли в оттепель политики и эксперты в Вильнюсе и Минске? Выяснял Аркадий Нестеренко.

Линас Линкявичюс посетил Белоруссию после долгого публичного спора Минска и Вильнюса относительно будущего БелАЭС. Самого проблемного момента, по крайней мере перед журналистами, министры не обсуждали. Глава МИД Литвы встретился с Владимиром Макеем и премьером Сергеем Румасом. Главное заявление, прозвучавшее со стороны Линкявичюса: Литва готова присоединиться к долгосрочным поставкам углеводородов в Белоруссию.

АНДРЕЙ ЕГОРОВ, политолог: Если Белоруссия на самом деле будет переходить на альтернативные поставки нефти, то для нас коридор через Литву и Клайпедский порт является очень важным, тем более что Белоруссия на данный момент владеет частью Клайпедского порта, есть достаточно хорошая инфраструктура перевозки сырья. Экономически это выгодно для Литвы и потенциально хороший канал для Белоруссии.

Пока не известно, будут ли вопросы поставок углеводородов увязывать с вопросом БелАЭС. По словам депутата литовского парламента Лауринаса Касчюнаса, эти темы, безусловно, нужно рассматривать в пакете. Вместе с тем после очередной поездки главы Белоруссии в Сочи все договорённости о путях альтернативной нефти могут потерять свою актуальность.

ЛАУРИНАС КАСЧЮНАС, депутат Сейма Литвы: Понимаете, потепление не первый, не второй, не третий, не четвёртый раз мы уже пробовали. Но кончается всегда по сценарию Лукашенко, он находит какое-то решение с Россией, и ни Литва, ни весь Европейский союз ему уже не нужны. Это его игра. Надо понять, что он играет с нами, а не мы с ним. Вот и всё.

К тому же литовцы, как никто другой, понимают риски, которые несёт зависимость от РФ в энергетической сфере.

ЖИГИМАНТАС ПАВИЛЁНИС, депутат Сейма Литвы: Самый главный вывод, мы сделали за 30 лет: не делайте с россиянами ничего в энергетике, потому что это путь в тупик, он ведёт вашу страну к потере независимости. Мы этого не поняли сразу, мы продали свои газовые и нефтяные сети РФ и тогда начали платить самую большую цену в Европе за этот «бизнес». И тогда поняли, что мы должны сделать всё, чтобы создать альтернативу.

Но если говорить о конкретных договорённостях, пока на повестке дня только белорусско-литовский бизнес-форум, который ожидается в середине мая. И, что символично, пройдёт в Клайпеде.

МАРЮС ЛАВРИНАВИЧЮС, политолог, Литва: Я пока вижу диалог просто для диалога. Этот диалог вызывает много страстей здесь, в Литве, но он не противоречит ни белорусским, ни литовским интересам, но главный вопрос остаётся: что этот диалог даёт?

Отсутствие диалога частично объясняет доклад Департамента государственной безопасности Литвы, который в Вильнюсе презентовали параллельно с визитом министра Линкявичюса в Минск. Много страниц в документе посвящено угрозам безопасности Литвы, которые исходят от Белоруссии. Прежде всего в докладе речь идёт о зависимости Минска от Москвы по целому ряду вопросов: от финансовой сферы до энергетики и военного сотрудничества с Кремлем.

ЛАУРИНАС КАСЧЮНАС: Я не стал бы говорить об опасности из Белоруссии, это риски. Проблема рисков такая: Белоруссия — формально независимое государство, в милитарной сфере она очень интегрирована с Россией, мы понимаем, что 600 километров нашей границы — это не только граница с независимой Белоруссией, это уже граница с Белоруссией и Россией.

Кстати, среди рекомендаций спецслужб, которые они дают местным чиновникам, — не посещать нашей страны. По оценкам экспертов, может существовать риск похищения для дальнейшего обмена по линии обвиняемых в шпионаже. После дела украинца Павла Гриба, которого русские похитили в Гомельской области, сценарий кажется не таким уж нереалистичным.

АЛЕКСАНДР СЫТИН, Центр политических исследований Северной и Восточной Европы, Россия: Я думаю, с Белоруссией практически та же ситуация, что и с Украиной, то есть огромное количество ваших же людей, которые занимают государственные и окологосударственные должности, на самом деле являются если не прямыми, то аффилированными сотрудниками российских спецслужб.

По словам собеседника «ПроСвета», это та проблема, которую уже решили балтийские страны, которую в последние годы решают на Украине и за которую даже не брались в Белоруссии. Впрочем, все, с кем пообщались журналисты «ПроСвета», соглашаются: разговоры об угрозах из Белоруссии — это отпечаток чрезмерно тесного сотрудничества с Россией. Напрямую от Минска не идёт никаких угроз. А вот союз с Россией вызывает критику и со стороны наших соседей, и даже руководителя Белоруссии.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2020 года.

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