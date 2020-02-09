Мнение: Пожары

По прогнозам Рослесхоза, нынешней весной уровень пожароопасности в лесах может превысить среднемноголетний уровень сразу в нескольких регионах Сибири…Нужно быть готовым к тушению пожаров в апреле на востоке Республики Тыва и в юго-западной части Иркутской области. А в мае — на северо-западе Иркутской области, западе Республики Тыва, востоке Республики Алтай, юге Хакасии и в восточной части Красноярского края.
Беспощадные вырубки леса в Сибири, которая отдана на разграбление нашим партнерам-китайцам, в прошлом году уже привели к масштабным и во многом беспрецедентным по своим размерам пожарам. За год ситуация только ухудшилась — в прошлом году царским жестом Путин подарил другу Си еще два миллиона гектар сибирской тайги в обмен на двух панд. И явно не для того, чтобы ею любоваться.
Механизм катастрофы в целом известен: вырубленная тайга приводит к осушению болот, которые питают водные источники, соответственно, стремительно высыхает тайга на многие десятки километров вокруг зоны вырубок. Высохший лес становится прекрасным горючим материалом, который вспыхивает и распространяет огонь по огромным площадям.
Вырубленная тайга превращается в пустыню, соответственно, полностью меняется механизм снегозадержания весной, огромные массы снега тают гораздо быстрее, а значит — пожарам предшествуют катастрофические паводки и наводнения. И их мы тоже наблюдали в прошлом году.
В этом году ситуация, безусловно, лишь усугубится. Правящий режим, который грабит страну и вывозит все, за что можно получить хотя бы доллар, оставляет после себя выжженную в прямом смысле территорию. Власть кивает на неких недобросовестных граждан, которые поджигают тайгу, но будем говорить откровенно — поджоги являются лишь маленькой верхушкой огромного айсберга проблем, которые созданы варварской экономикой путинской России. И именно эти проблемы приводят к тому, что территория нашей страны превращается (причем стремительно) в марсианскую пустыню. Яхты, виллы и дети в Европе стоят дорого, за это нужно платить. Они и платят — будущим нашей страны, наших детей. И пока эта публика имеет возможность грабить страну, положение дел не только не изменится, оно станет еще хуже.
Источник: Эль Мюрид
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