Распутина назвала дочь Успенской «немножко невменяемой»

Певица Маша Распутина высказалась о конфликте между Любовью Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной.

Распутина назвала Плаксину «немножко невменяемой».

«Как можно осуждать свою мать, которая для тебя дала все?» – приводит слова Распутиной РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Распутина полагает, что у Плаксиной «либо мозги сошли с рельс, либо ее кто-то настроил так, естественно, под определенными препаратами».

Напомним, в эфире НТВ Плаксина сообщила о страхе из-за отношения матери. Она утверждает, что Успенская нападала на нее. Успенская сообщила, что Плаксина уехала из России.

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