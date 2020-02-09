Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые встретились после развода

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о расставании в августе 2019 года. Развод, который длился почти полгода, был не безоблачным и сопровождался скандалами. В частности, Лиам обвинял бывшую супругу в изменах и наркозависимости, а друзья Майли уверяли, что проблема в самом Лиаме, который имеет пристрастие к алкоголю и тусовкам с друзьями и никак не может повзрослеть. Официальный статус холостяков бывшие влюбленные получили две недели назад, ни разу так и не появившись в здании суда — все вопросы по разделу имущества за них решали адвокаты. Сами же Сайрус и Хемсворт в это время устраивали каждый свою личную жизнь: Майли с музыкантом Коди Симпсоном, Лиам — с 23-летней моделью Габриэллой Брукс, которая, как и Лиам, родом из Австралии и, что самое важное, очень нравится всей его семье.

Вот только окончание романа и освобождение от семейного статуса совсем не отменяет того факта, что круг общения у Майли и Лиама остался прежним, как и тусовки, на которых рады видеть обоих. Одну из таких в минувшую пятницу устроило агентство Уильяма Морриса в красивой частной резиденции в Беверли-Хиллз. Мероприятие было приурочено к грядущему «Оскару», который состоится 9 февраля, а в числе гостей отметились многие знаменитости. В объективы фотографов попали Джейк Джилленхол, Джон Райли, Рами Малек, Эмили Ратажковски, Адам Сэндлер с женой, Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне, Бруклин Бекхэм с возлюбленной Николой Пельц, Хоакин Феникс, Шей Митчелл, Джейсон Момоа и Лиза Боне и другие.

Рами Малек Эмили Ратажковски Бруклин Бекхэм и Никола Пельц Хоакин Феникс

В числе гостей были также Лиам Хемсворт и Майли Сайрус. Что произошло за закрытыми дверями, неизвестно, однако папарацци отметили, что Майли покинула вечеринку спустя пару минут после того, как с мероприятия ушел Лиам.

Майли Сайрус Лиам Хемсворт

Напомним, роман Майли Сайрус и Лиама Хемсворта в принципе никогда нельзя было назвать безоблачным. Они не раз расставались, отменяли помолвки, встречались с другими и даже выпускали песни о финале своих отношений, но потом неизменно возвращались друг к другу. В итоге и свадьба не смогла спасти эти американские горки: одни инсайдеры сообщали американским СМИ об алкоголизме Лиама, другие — о наркозависимости и изменах Майли, третьи — о том, что он хочет детей, а ей важнее карьера. Последнее, видимо, и можно назвать «непримиримыми разногласиями», которые указаны как причина их развода.





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