Президент Туркменистана назначил министром своего сына

7 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства назначил своего сына Сердара министром промышленности и строительного производства. Об этом проинформировал сайт «Туркменистан: Золотой век».

«В ходе заседания глава государства подписал указ о создании министерства промышленности и строительного производства. Руководителем нового министерства президент Туркменистана назначил Сердара Бердымухамедова, освободив его от должности хякима Ахалского велаята (глава Ахалской области. – «ГОРДОН»)», – сказано в сообщении.

Президент поручил новому министру «для обеспечения возводимых в стране объектов необходимыми стройматериалами» увеличить объемы производства продукции, «которые должны отвечать мировым стандартам».

«Радио Азатлык» отмечает, что 37-летний Сердар Бердымухамедов, единственный сын главы Туркменского государства, возглавлял Ахалский велаят меньше года. В 2016 году он был избран членом парламента, в официальных публикациях его называют «сыном народа». По мнению аналитиков, назначения президентского сына являются частью сценария по передачи власти, сообщает «Радио Азатлык».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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