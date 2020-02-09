Вирусная статистика: новые данные о заболевших и выздоровевших

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 780 человек.
По данным регионального комитета здравоохранения, за сутки в Ухане, откуда вирус начал распространяться в декабре прошлого года, зарегистрировано 1379 новых случаев заражения, в целом в провинции – более двух тысяч новых случаев, сообщает ТАСС.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся в мире почти 35 тысяч человек, но врачам удалось вылечить более двух тысяч.
Россия направила в Китай гуманитарную помощь; из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел самолет МЧС, на борту медпрепараты и средства защиты. Формировать его начали по поручению президента и правительства в Московской, Тверской и Воронежской областях.
В китайском городе Ухань есть первые случаи гибели иностранных граждан от коронавируса — это американец и японец. Пять новых случаев заражения на территории Франции, причем все — британцы. Чтобы снизить риск распространения инфекции, в Китае снова продлевают каникулы минимум на неделю. В некоторых городах на выход из дома и вовсе действует временный запрет.
Первые два случая коронавируса были выявлены в РФ в Забайкальском крае и Тюменской области.
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