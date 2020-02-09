«Атлетико» минимально переиграл «Гранаду» в чемпионате Испании

«Атлетико» минимально переиграл «Гранаду» в чемпионате Испании

09.02.2020, 2:06, Новости дня

Мадридский "Атлетико" прервал безвыигрышную серию, обыграв "Гранаду" со счетом 1:0 в матче 23-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч у победителей встречи на шестой минуте забил Анхель Корреа.

"Матрасники" с 39 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а "Гранада" расположилась на десятой строчке, имея в активе на девять очков меньше.

В следующем матче турнира подопечные Диего Симеоне в пятницу, 14 февраля, на выезде сыграют с "Валенсией", а команда Диего Мартинеса на следующий день сыграет с "Вальядолидом".

Источник: Вести



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