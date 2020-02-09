Анна Грачевская «наедала жир» ради липосакции

Ведущая телеканала Russia MusicBox, актриса и певица Анна Грачевская в одном из недавних интервью откровенно пояснила о проведённых на пути к идеальной внешности пластических операциях и бьюти-процедурах. Она не считает «злом» пластику, но по прошествии нескольких лет на некоторые вмешательства всё же не решилась бы.

Анна Грачевская признаётся, что с юных лет не была полностью удовлетворена собственной внешностью и, когда мама уверяла, что дочь красива, ей хотелось «что-то подправить». Поэтому в 11-летнем возрасте будущая артистка проколола нос, затем экспериментировала с цветом волос, ногтями, а уже в более сознательном возрасте начала прибегать к бьюти-процедурам и пластической хирургии. Самыми «глобальными» изменениями после 26 лет стали операция по увеличению размера груди и липосакция с глютеопластикой. От второго вмешательства Грачевская сейчас, скорее всего, отказалась бы, так как на тот момент у неё даже не было достаточно жира для процедуры, и его пришлось буквально «наедать».



Ведущая констатирует, что на данный момент довольна внешностью и к пластическим операциям не планирует прибегать, хотя, как крайнюю меру их не исключает. При этом «уколы красоты» и другие бьюти-процедуры Анна Грачевская продолжает делать регулярно, так как это позволяет убрать недостатки и не чувствовать себя хуже других. Артистка уверена, во всём должен быть баланс, и любой женщине помимо внешней красоты важен гармоничный внутренний мир, поэтому нельзя забывать о саморазвитии.

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