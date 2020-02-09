Мнение: Власть сгнила на всех уровнях

Интересная история.

Вчера полиция сорвала акцию по раздельному сбору мусора, которая проходила на проспекте Вернадского в Москве.

Муниципальный депутат от «Яблока» Елена Филина рассказала радио «Эхо Москвы»:

«Уже год, как на проспекте Вернадского проходит акция по раздельному сбору отходов. Это уже 11-ое мероприятие, однако сегодня на место акции приехали 5 сотрудников ОВД «Проспект Вернадского» и заявили, что наши действия являются незаконным сбором отходов, принадлежащих ГБУ «Жилищник»

Некоторые читатели пишут, что это «идиотизм». Нет-нет, это – другое!

Здесь, скорее, коррупция. Похоже, что нанятая за частный интерес полиция пытается обеспечить нанимателям сохранение их доходов от вывоза мусора.

Видимо, доходы от раздельного сбора мусора в доход «Жилищника» не идут. Отсюда и реакция.

Сами подумайте, стала бы полиция проявлять такое рвение, если бы не было коррупционного интереса? Елена Филина рассказывает, как это было:

«Полтора часа полицейские запугивали нас и обвиняли в участии в несогласованной акции. В конце концов, они начали воровать у нас мешки с мусором и утаскивать их в другое место».

Дивная картина!

Вообще-то, против этих полицейских следует открыть расследование. И уволить со службы. Незаконность действий очевидна.

К тому же, в условиях, когда страна задыхается от мусорных полигонов, полиция ОВД «Проспект Вернадского» мешает гражданам решать эту проблему – собирать мусор для последующей переработки.

Эта история показывает, насколько гнилая власть в путинской «вертикали». И это в Москве! Где центральная власть близко. Можно себе представить, что творится в регионах. Везде, где двигаются деньги, сидят маленькие начальники, нано-путины, которые зубами грызутся за свои доходы.

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Источник: СерпомПо

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