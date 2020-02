«Был очень непорядочным». Трамп объяснил, почему из Белого дома уволили Виндмана

Украинец по происхождению Александер Виндман, которого 7 февраля уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, был «непорядочным». Об этом 8 февраля заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Фейковые новости… продолжают говорить о… Виндмане, как будто я должен думать только о том, как он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не общался с ним и не встречался с ним… Но он был очень непорядочным, неправильно сообщал содержание моих «безупречных» звонков», – написал он.

Глава Белого дома отметил, что ему сказали, что у Виндмана были проблемы с «умением правильно разбираться».

«Одним словом – «вон!» – заявил Трамп.

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м вместе с отцом эмигрировал в США. Он являлся одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

Виндман сообщил в ходе слушаний в Конгрессе, что слышал июльский телефонный разговор Трампа и Зеленского, находясь в ситуационной комнате Белого дома. По словам подполковника, американский президент давил на украинского, требуя проведения расследования дела компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден – сын его вероятного соперника на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена.

Также Виндман рассказал, что стенограмму этой беседы отредактировали перед публикацией.

Виндман уведомлял юриста Совета нацбезопасности США о возможных нарушениях после того, как в июле 2019 года ряд официальных лиц из США встречались с тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Тогда посол США в ЕС Гордон Сондленд якобы начал говорить о связи между расследованием в отношении Байдена и встречей президентов двух стран. По словам Виндмана, тогда этот разговор прервал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Еще раз Виндман заявил о нарушениях уже после июльского звонка Трампа президенту Украины.

«Я понял, что, если бы Украина продолжила расследование в отношении Байдена и Burisma, это, вероятно, было бы истолковано как партизанская игра, которая, несомненно, приведет к тому, что Украина потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор имела. Это все подорвало бы национальную безопасность США», – говорится в тексте вступительного слова Виндмана, подготовленного для дачи показаний в Конгрессе.

Чиновник рассказал, что на инаугурации Зеленского в мае 2019 года просил его не вмешиваться во внутреннюю политику США.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

