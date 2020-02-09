Бельгийский политик получил порошок по почте и ответил на это шуткой

В Бельгии лидеру оппозиционной партии "Новый фламандский альянс" Барту де Вейверу неизвестные прислали по почте некий порошок. Вероятно, чтобы напугать.
Но политик высмеял отправителей, сообщает "Россия 24". У себя в Instagram опубликовал снимок, на котором улыбается и держит в руке кружку с порошком. И подпись: "Спасибо секретному Санте за муку, испеку сегодня блинчики".
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