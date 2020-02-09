Хет-трик Лайне принес победу «Виннипегу» в матче НХЛ с «Оттавой»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Виннипег Джетс" на домашнем льду обыграл "Оттаву Сенаторз" со счетом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). Для столичной команды это поражение стало пятым кряду.
У победителей хет-трик оформил Патрик Лайне (38-я, 40-я, 49-я минуты) и по разу отличились Нил Пионк (9) и Кайл Коннор (28), а у гостей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (21) и Миккель Бедкер (39).
Стоит отметить, что Коннор, помимо голов, записал на свой счет три результативных паса, а Пионк отметился двумя голевыми передачами.
"Виннипег" одержал третью победу в последних пяти играх и с 61 очком занимает седьмое место в Западной конференции, а "Оттава", потерпевшая пятое поражение кряду, расположилась на 15-й строчке на Востоке, имея в активе 47 очков.
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