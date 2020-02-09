Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца

Стрелок в Корате убил 21 человека, сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.

Он подтвердил, что 21-й жертвой преступника стал сотрудник полиции из отряда специального назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Thai PBS.

В минздраве также сообщили, что двое силовиков пострадали в результате перестрелки со злоумышленником, передает ТАСС.

Чанвиракун отметил, что в здании торгового центра могут находиться гражданские лица. Он не исключил, что среди них есть те, кто получил ранение и не может самостоятельно выбраться из ТЦ.

Напомним, стрельбу устроил 34-летний снайпер, прошедший подготовку по программе сил спецназначения. Силовики, предположительно, проводят новую попытку нейтрализовать его.

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