Очевидцы сообщили о взывах в ТЦ в Таиланде

Очевидцы сообщили о взывах в ТЦ в Таиланде

09.02.2020, 1:26, Новости дня

В ТЦ Terminal 21 в Корате, где, предположительно, находится военнослужащий, убивший более 20 человек, слышны взрывы, сообщили очевидцы.

Сообщалось, что силовики собираются провести новую попытку нейтрализовать стрелка, передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Spring News.

Напомним, 34-летний снайпер, прошедший подготовку по программе сил спецназначения, устроил стрельбу на улицах и в торговом центре. Его жертвами стали 20 человек.

По данным СМИ, во время перестрелки на многоэтажной автостоянке в ТЦ преступник убил одного из силовиков.

СМИ заявили, что преступнику удалось выбраться из здания, но позднее стало известно, что он все еще находится на территории ТЦ.



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