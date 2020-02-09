Красавец-сын Синди Кроуфорд Пресли набил тату на лице

Красавец-сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер набил тату на лице. Не все поклонники положительно оценили «ужасную затею» 20-летнего молодого человека.
Дети звезды подиумов являются большими поклонниками татуировок. Известно, что они собирались сделать парные рисунки. Решилась ли на это Кайя неизвестно, но в Instagram-аккаунте 8 февраля Пресли Гербер разместил видео из тату-салона популярного мастера, где предстал перед фолловерами лежащим на кушетке во время процедуры. Джон Бой наносит ему тату на лицо. Как затем стало понятно, надпись Misunderstood была сделана под правым глазом юноши. Её можно перевести как «неправильно понятый». Однако часть подписчиков не сумела понять желание наследника знаменитой модели изуродовать свою красоту. Они также посоветовали ему прекратить «строить из себя того, кем не являешься».
Некоторым клиентам мастера идея понравилась, нашлись даже такие, кто хотел бы выполнить подобную татуировку на себе. Известий о том, как отнеслась к затее сына его звездная мама, пока нет, хотя Джон Бой заранее попросил у неё прощения, сделав соответствующую надпись.
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