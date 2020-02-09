Совет Европы разочаровал Украину

Совет Европы разочаровал Украину

09.02.2020, 1:05, Новости дня

Киев разочарован новой санкционной процедурой, которую поддержал комитет министров Совета Европы, сообщил МИД Украины.

МИД сообщил, что украинская сторона разочарована принятым «решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств» странами СЕ. 

Украина считает, что новая процедура «сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения», передает РИА «Новости».

МИД Украины посетовал, что Европа «так и не услышала» слова Киева «о вреде инициирования подобных шагов» для правозащитной организации.

Киев считает, что новая санкционная процедура только усилит «мировоззренческий кризис» в СЕ. По мнению Украины, этот кризис начался после отказа СЕ от «эффективного ответа» на «российскую агрессию». СЕ, как считает Киев, отступил «от собственных уставных целей».



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