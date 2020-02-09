В ДТП под Воронежем погибли трое украинцев из ОРЛО. Они ехали на заработки в Москву

В ночь на 8 февраля в результате ДТП в Воронежской области погибли трое граждан Украины. Об этом сообщила прокуратура Воронежской области.
Авария произошла около часа ночи на трассе М-4 в Верхнемамонском районе Воронежской области.
По данным прокуратуры, микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАN.
«В результате ДТП 37-летний водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина – погибли на месте. Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 лет и двое 39-летних с различными травмами доставлены в районную больницу. Водитель грузового автомобиля серьезно не пострадал», – сказано в сообщении.
В прокуратуре заявили, что погибший водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. Они направлялись в Москву на заработки.
Подконтрольный пророссийским боевикам сайт «Луганский информационный центр» сообщил, что погибли жители оккупированных районов Луганской области.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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