В аэропорту Запорожья пассажир ударила пограничницу, ее госпитализировали ГПСУ

Утром 7 февраля в Международном аэропорту Запорожья произошел конфликт между пассажиркой, прибывшей из Египта, и сотрудницей Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Об этом проинформировал сайт Госпогранслужбы.

«Рейсом Шарм-эль-Шейх — Запорожье прибыла семейная пара. Муж с женой, вероятно выпившие, решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы. На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы. От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа», – сказано в сообщении.

В ГПСУ отметили, что муж пассажирки «на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался сопротивляться».

«Пограничница госпитализирована, также пострадавшая обратилась в управление полиции с заявлением о получении телесных повреждений. За злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей по отношению к пассажирам составлены административные протоколы», – рассказали в ведомстве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет