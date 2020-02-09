«Ювентус» проиграл «Вероне», дважды пропустив в концовке

«Ювентус» проиграл «Вероне», дважды пропустив в концовке

09.02.2020, 0:30, Новости дня

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Верона" на поле домашнего стадиона "Марк-Антони Бентегоди" одержала волевую победу над туринским "Ювентусом" – 2:1. Для "черно-белых" это поражение стало третьим в сезоне.

У победителей встречи голами отметились Фабио Борини (76-я минута) и Джампаоло Паццини (86, пенальти), а у гостей единственный мяч на 65-й минуте забил Криштиану Роналду.

"Ювентус" потерпел второе поражение в последних пяти играх чемпионата Италии и с 54 очками лидирует в турнирной таблице, а "Верона" поднялась на шестую строчку, имея в активе 34 очка.

В следующем туре серии А "Старая синьора" в понедельник, 16 февраля, примет "Брешию", а "желто-синие" в тот же день на выезде сыграют с "Удинезе".

Источник: Вести



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