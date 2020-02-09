Восемь украинских стартапов получат 9 млн грн от государства

В течение недели восемь украинских компаний-стартапов, которые победили в первой питчинг-сессии Украинского фонда стартапов, получат 9 млн грн из государственного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 8 февраля.
Шесть грантов по 1,25 млн грн ($50 тыс.) получат разработчики уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки:
AeroDrone (комплексные решения на базе беспилотных самолетов);
GeoDesign info (аналитический онлайн-центр);
BIOC (технология нанополимеризации для получения биопластика);
FieldBI (аналитическо-экспертная система для стейкхолдеров рынка);
“Правомен” (автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению);
Framiore (бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий).
Разработчики торгово-аналитической платформы для торговли зерном Pytag и мобильного приложения, направленного на минимизацию вреда окружающей среде, BioBin получат по 625 тыс. грн ($25 тыс.) на разработку продукта.
По словам Гончарука, следующая питчинг-сессия может состояться в марте.
Фонд стартапов с бюджетом в 440 млн грн был создан в декабре прошлого года по инициативе Кабинета Министров Украины. Максимальный размер гранта, который может предоставить фонд, – $75 тыс.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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