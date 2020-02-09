В Венеции начался ежегодный карнавал

В Венеции открылся ежегодный карнавал. По традиции он начался с праздника на воде.
Десятки гондол с артистами прошли по каналам города. Тема этого года — "Игра, любовь и безумие".
Основные мероприятия запланированы на следующие выходные и будут приурочены ко Дню всех влюбленных, сообщает "Россия 24". Обещают более сотни концертов и маскарадов.
Карнавалы в Венеции начали проводить в X веке. Спустя восемьсот лет все отменили и возродили традицию лишь сорок лет назад. На карнавал ежегодно съезжается свыше полумиллиона туристов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Опубликовано обращение зараженного коронавирусом китайца с жалобой на больницу в Чите / 2 февраля
- В ГПУ назначили главу департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта / 2 декабря
- На учениях ВМФ в присутствии Путина опробовали новые формы действий / 9 января
- Стало известно о состоянии найденной под окном квартиры внука Михалкова модели / 13 января
- Климкин: Вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского и Ермака / 9 декабря
- НАТО приостановил работу своей небоевой миссии в Ираке / 4 января
- Ожирение против рака, похмелье для вегана и почему оглох Бетховен. Последние новости медицины / 18 января
- Обозначены сроки оглашения первых результатов расследования по «Адмиралу Кузнецову» / 16 декабря