В Венеции начался ежегодный карнавал

В Венеции начался ежегодный карнавал

09.02.2020, 0:30, Новости дня

В Венеции открылся ежегодный карнавал. По традиции он начался с праздника на воде.

Десятки гондол с артистами прошли по каналам города. Тема этого года — "Игра, любовь и безумие".

Основные мероприятия запланированы на следующие выходные и будут приурочены ко Дню всех влюбленных, сообщает "Россия 24". Обещают более сотни концертов и маскарадов.

Карнавалы в Венеции начали проводить в X веке. Спустя восемьсот лет все отменили и возродили традицию лишь сорок лет назад. На карнавал ежегодно съезжается свыше полумиллиона туристов.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика