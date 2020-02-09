Мнение: Путин в лифте

Шутник повесил в лифте портрет Путина.
Народ воспринял портрет без энтузиазма, но и без агрессии, не стал пририсовывать Путину усов или рожек, не стал плевать в портрет президента.
Если бы в лифте разместили портрет Обамы или Трампа, думаю, что реакция была бы точно такой же. Потому что народ в России – бдительный, сразу заметил над портретом видеокамеру. А бузить и возмущаться под видеокамеру – дураков нет. Кто его знает, может, картинка передается прямиком в ФСБ…
Источник: Ирек Муртазин
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