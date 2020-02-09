Возмущенная отменой своих концертов Наргиз пожаловалась, что ее «морально уничтожают»

На днях появилась информация об отмене сразу двух концертов Наргиз Закировой в Ростове-на-Дону и Краснодаре, но поклонники не могут сдать билеты и получить деньги. Артистка не знала о таком решении организаторов, но потребовала вернуть людям средства, и пожаловалась фанатам, что ее пытаются «морально уничтожить».
Певица считает отмену концертов, как и травлю в социальных сетях, проплаченной акцией. Это делают лица, заинтересованные в ее творческом провале и моральном уничтожении. Наргиз Закирова призналась, выступления отменены по непонятной ей причине, но она уверена, причастные к этому люди пытаются выставить ее виноватой специально. Знаменитость просит организаторов об одном — отдать людям деньги, потраченные на приобретение билетов.
Закирова пообещала поклонникам, что ее не сломает сложившаяся ситуация, и посоветовала не расстраиваться, ведь у нее еще впереди много концертов, которые способны подарить зрителю веселье и объятия.
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