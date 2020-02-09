Таиландский стрелок убил спецназовца

В результате перестрелки на стоянке торгового центра в Таиланде убит боец спецназа, сообщают СМИ.
Thai Rath TV подчеркивает, что речь идет о «предварительной информации военных, которую пока не подтвердило командование».
Сообщается, что «еще один боец получил ранение», передает РИА «Новости».
Khao Sod перед этим сообщала, что из ТЦ вывели последнюю группу гражданских лиц, остававшихся в здании. Ситуация с заложниками, о которой сообщалось до этого, вероятно, разрешена, передает ТАСС.
Напомним, 34-летний военный, инструктор по стрельбе в своей части и снайпер, прошедший подготовку по программе сил спецназначения устроил стрельбу в Корате. Сообщалось, что он убил 20 человек. Военный захватил заложников в ТЦ Terminal 21. Позднее он смог сбежать из здания после перестрелки со спецназом на многоэтажной автостоянке.
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