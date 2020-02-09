Жертвами теракта в Афганистане стали по меньшей мере 6 полицейских

В субботу вечером на юге Афганистана террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль перед полицейским участком, убив по меньшей мере шесть полицейских.

Злоумышленник использовал военный автомобиль «Хамви» для взрыва полицейского управления в городе Герешк в провинции Гильменд, сообщают представители афганских властей.

«Целью смертника был городской рынок в Герешке. Взрыв должен был закончиться большой кровью, но террорист привел в действие взрывное устройство сразу после того, как был опознан в полиции», — сообщил корреспонденту «Голоса Америки» начальник полиции города Исмаэль Хпалвак.

«Шестеро наших полицейских были убиты, а мост частично поврежден», — сказал он.

Представитель «Талибана» написал в Твиттере, что талибы взяли на себя ответственность за атаку, заявив, что «вражеская база» была уничтожена и более десятка афганских полицейских были убиты.

Между тем американские и афганские силы подверглись прямой атаке в восточной провинции Нангархар.

Об этом полковник Сонни Леггетт, представитель войск США в Афганистане, сообщил «Голосу Америки» по электронной почте: «Объединенные американские и афганские силы, проводившие операцию в провинции Нангархар, были обстреляны 8 февраля».

«Мы оцениваем ситуацию и будем предоставлять дополнительные данные по мере их поступления», — добавил он.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Афганистане заявило, что пока неясно, была ли эта атака совершена талибами или какой-либо другой военной группировкой.

Никто еще не взял на себя ответственность за это нападение.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет