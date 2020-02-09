В Таиланде военнослужащий застрелил как минимум 20 человек

Военнослужащий армии Таиланда в субботу убил по меньшей мере 20 и ранил более 30 посетителей торгового центра «Терминал 21» в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны. Нападавший укрылся внутри торгового центра, взяв заложников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти Таиланда.

Представитель местной полиции рассказал агентству Associated Press, что солдат сначала убил другого военнослужащего и женщину, ранив еще одного человека. По данным агентства, Томма пришел в ярость из-за спора, связанного с разделом земли.

Полиция назвала имя подозреваемого. Сообщается, что стрельбу открыл сержант Джакрапант Томма. Первые выстрелы из автоматического оружия прозвучали внутри торгового центра около 15:30 по местному времени.

Силы безопасности взяли торговый центр штурмом ранним утром воскресенья и помогли эвакуироваться сотням людей.

«Мы не знаем, почему он сделал это. Похоже, что он сошел с ума», — сказал Reuters Конгчип Тантраванит, официальный представитель Минобороны Таиланда. По словам Конгчипа, убиты по крайней мере 20 человек. Кроме того, стрелявший взял в заложники нескольких людей – точное их число пока неизвестно.

По данным Минздрава Таиланда, как минимум 31 человек получили ранения, из них 10 находятся в критическом состоянии.

Местные издания опубликовали видео, на котором военнослужащий выходит из автомобиля, расположенного напротив торгового центра, и стреляет в людей, которые пытаются найти укрытие.

Во время атаки подозреваемый опубликовал сообщение на своей странице в Фейсбуке, написав: «Смерть неизбежна для всех», а затем спросив своих подписчиков: «Должен ли я сдаться?». Администраторы Фейсбука уже удалили учетную запись подозреваемого.

По данным местных СМИ, мать подозреваемого доставили в торговый центр для того, чтобы она попыталась убедить сына сдаться властям. На одном из опубликованных в соцсетях видео женщина в слезах повторяет: «Почему он сделал это?», садясь в полицейский автомобиль.

Подозреваемый открыл стрельбу в жилом доме, убив двух человек, а затем отправился на военную базу. Там он забрал оружие из хранилища и ранил нескольких человек.

Накхонратчасима – один из крупнейших городов на северо-востоке Таиланда.

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