Мнение: Блокировка телевизоров Самсунг, жадная Тесла и средство для дефотошопинга

1. Пожалуй, буду теперь с большой осторожностью относиться ко всей продукции «Самсунга». Накануне компания начала блокировать Smart-функции на своих телевизорах в России и странах СНГ – просто потому, что они были приобретены в других регионах.
У меня как раз висит на стене смарт-телевизор этой фирмы и, вынужден отметить, интерфейс у него чудовищно неудобный: многих элементарных функций просто нет, а задачи, которые должны решаться нажатием одной кнопки, требуют зачастую нескольких минут муторной возни с пультом.
https://lenta.ru/news/2020/02/06/tv/
Эксперты предлагают обходить блокировку «самсунгов» с помощью прокси, но это может вылиться в значительный рост расходов на интернет:
https://lenta.ru/news/2020/02/07/sams/
2. К похожим приёмам начала прибегать электроавтокомпания «Тесла», которой, очевидно, всё ещё нужны дополнительные деньги, чтобы удержаться на плаву:
https://nplus1.ru/news/2020/02/07/autopilot
Компания Tesla дистанционно отключила функцию продвинутой системы помощи водителю (ADAS) Autopilot в одной из Model S после того, как ее купил новый владелец. После того, как он обратился в компанию, ему ответили, что он не покупал у Tesla опцию Autopilot, и поэтому ее пришлось отключить, сообщает Jalopnik.
Одна из особенностей автомобилей Tesla заключается в том, что они подобно компьютерам и смартфонам постоянно получают обновления программного обеспечения, добавляющие новые функции и исправляющие недостатки.
Впрочем, китайские соперники Теслы грешат тем же самым, так что обратить такой подход в уникальное конкурентное преимущество у Илона Маска явно не получится:
У дистанционных обновлений автомобилей могут быть и более серьезные последствия. Например, в прошлом году владелец китайского электромобиля NIO активировал во время езды обновление и на час оказался заблокированным в остановленном автомобиле посреди загруженной улицы.
3. Не все знают, но ещё в прошлом году Adobe, выпускающая знаменитый Photoshop, создала алгоритм, который, по заявлениям авторов, довольно-таки уверенно (до 99%) этот самый фотошоп выявляет:
https://www.cnet.com/news/adobe-ai-can-spot-facial-manipulations-in-photoshop/
Вот как это выглядит:
https://9gag.com/gag/ao5Dnon
В комментариях на 9gag пользователи удивляются, как грамотно компания ведёт бизнес: выпуская сразу и инструмент для обмана, и средство для его раскрытия.
Источник: Место для дискуссий
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