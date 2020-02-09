Мнение: Блокировка телевизоров Самсунг, жадная Тесла и средство для дефотошопинга

1. Пожалуй, буду теперь с большой осторожностью относиться ко всей продукции «Самсунга». Накануне компания начала блокировать Smart-функции на своих телевизорах в России и странах СНГ – просто потому, что они были приобретены в других регионах.

У меня как раз висит на стене смарт-телевизор этой фирмы и, вынужден отметить, интерфейс у него чудовищно неудобный: многих элементарных функций просто нет, а задачи, которые должны решаться нажатием одной кнопки, требуют зачастую нескольких минут муторной возни с пультом.

https://lenta.ru/news/2020/02/06/tv/

Эксперты предлагают обходить блокировку «самсунгов» с помощью прокси, но это может вылиться в значительный рост расходов на интернет:

https://lenta.ru/news/2020/02/07/sams/

2. К похожим приёмам начала прибегать электроавтокомпания «Тесла», которой, очевидно, всё ещё нужны дополнительные деньги, чтобы удержаться на плаву:

https://nplus1.ru/news/2020/02/07/autopilot

Компания Tesla дистанционно отключила функцию продвинутой системы помощи водителю (ADAS) Autopilot в одной из Model S после того, как ее купил новый владелец. После того, как он обратился в компанию, ему ответили, что он не покупал у Tesla опцию Autopilot, и поэтому ее пришлось отключить, сообщает Jalopnik.

Одна из особенностей автомобилей Tesla заключается в том, что они подобно компьютерам и смартфонам постоянно получают обновления программного обеспечения, добавляющие новые функции и исправляющие недостатки.

Впрочем, китайские соперники Теслы грешат тем же самым, так что обратить такой подход в уникальное конкурентное преимущество у Илона Маска явно не получится:

У дистанционных обновлений автомобилей могут быть и более серьезные последствия. Например, в прошлом году владелец китайского электромобиля NIO активировал во время езды обновление и на час оказался заблокированным в остановленном автомобиле посреди загруженной улицы.

3. Не все знают, но ещё в прошлом году Adobe, выпускающая знаменитый Photoshop, создала алгоритм, который, по заявлениям авторов, довольно-таки уверенно (до 99%) этот самый фотошоп выявляет:

https://www.cnet.com/news/adobe-ai-can-spot-facial-manipulations-in-photoshop/

Вот как это выглядит:

https://9gag.com/gag/ao5Dnon

В комментариях на 9gag пользователи удивляются, как грамотно компания ведёт бизнес: выпуская сразу и инструмент для обмана, и средство для его раскрытия.

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет