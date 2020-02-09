Зеленский назвал встречу с папой Римским «проверкой на подлинность»

Встреча с папой Римским Франциском в Ватикане – это «момент истины», как «проверка на подлинность», сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил в Facebook, что разговор шел «о самом важном для Украины – о прекращении войны в Донбассе». По его словам, папа Франциск «делает все возможное для достижения мира и гармонии в разных уголках мира», не раз «молился за мир и на Украине».

Президент Украины отметил, что встреча состоялась через «два месяца после «Нормандии» в Париже». Он выразил надежду, что через два месяца состоится новый саммит «нормандской четверки» в Берлине.

Зеленский рассказал, что попросил Ватикан с освобождением пленных украинцев, а также «с достижением мира и стабильности». По его словам, он «почувствовал понимание и надежду».

Как сообщил президент Украины, «чтобы стать «президентом мира», ему необходимо «сделать все», чтобы увидеть в Донбассе «улыбающиеся лица, цветные детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги», услышать «детский смех». Зеленский заявил, что «война на Украине» должна стать «страшным воспоминанием, которое миру не забыть».

Напомним, Зеленский заявил, что папа Римский назвал его «президентом мира». Кроме того, сообщалось, Зеленский во время официального визита в Ватикан рассмешил папу Франциска.





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