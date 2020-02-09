Модель Фокси Менагера рассказала о доставляемых «безразмерной» грудью неудобствах

Американская модель Фокси Менагера, прославившаяся благодаря «безразмерной» груди, в одном из недавних интервью рассказала, какие неудобства доставляет бюст ZZ. Оказалось, что ей непосильны многие ежедневные задачи, а подъём или спуск по ступенькам может грозить падением.

Обладательница поистине огромной груди в беседе с журналистами Daily Mail призналась, что ей сложно готовить еду, так как из-за «выдающихся» частей тела невозможно увидеть плиту. Также сложной задачей становится снять или надеть обувь, а иногда Менагера даже опасается за собственную жизнь, так как, к примеру, спускаясь по лестнице, приходится крепко держаться за перила, чтобы не оступиться и не упасть. При этом модель не планирует останавливаться на достигнутом и в скором времени поменяет грудные импланты объёмом 6640 см³ на 7-тысячные.



Фокси Менагера несколько лет назад развелась с мужем и вскоре после этого начала регулярно делать пластические операции по увеличению груди. Некоторые пользователи Сети уверены, что модель таким образом «повышает самооценку», но при этом она сама говорит о мечте иметь фигуру «песочные часы», а на пути к этому ей якобы и требуется постоянная пластика.

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