Times — гендерно-нейтральная социалка — молодым отцам в Финляндии дадут отпуск по уходу за ребёнком

Финляндия собирает наделить отцов правом на, по крайней мере, 95-дневный декретный отпуск, создав, таким образом, одну из самых щедрых соцсистем в Европе, пишет The Times. Как отмечает издание, эта мера позволит повысить вовлечённость мужчин в воспитание детей, снизит количество разводов и увеличит равенство между полами.



Reuters

Финляндия собирается гарантировать новоиспечённым отцам, по крайней мере, 95 дней декретного отпуска. Данная мера направлена на то, чтобы простимулировать большую вовлечённость мужчин в процесс воспитания детей, пишет The Times.

Согласно «гендерно-нейтральному» нововведению, каждый родитель будет иметь право на почти семимесячный декрет, что в три раза больше, чем то, что есть у финнов-мужчин сейчас. Министры считают, что реформа, которая приведёт к созданию одной из самых щедрых соцсистем в Европе, выдвинет на первый план интересы детей, снизит количество разводов и поспособствует росту равенства между полами.

Кроме того, эта мера может смягчить резкое падение уровня рождаемости в Финляндии, который составляет всего лишь 1,35 ребёнка на одну женщину. В прошлом году в стране с населением в 5,5 миллионов человек родилось всего 45600 детей, что является самым низким показателем со времён голода 1868 года.

Новый декретный отпуск — это один из первых серьёзных шагов новой правящей коалиции, в которой четыре из пяти партий возглавляют женщины-миллениалы. 34-летняя премьер-министр Санна Марин, например, заявила, что во главу угла своей политической программы поставит справедливое отношение к женщинам, отметив, что равенство между полами «не наступит само по себе».

На данный момент финки обычно берут четырёхмесячный оплачиваемый отпуск, в то время как отцы имеют право на два свободных месяца. Согласно новому постановлению, которое вступит в силу самое раннее этой осенью, каждый родитель сможет получить 164 дня оплачиваемого отпуска, 69 из которых можно будет передать своему партнёру. При этом беременные также получат дополнительно один месяц оплачиваемого отпуска.

Эта система во многом напоминает ту, что сложилась в Португалии и Германии, однако она пошла куда дальше в плане особого выделения отпусков для молодых отцов. Для сравнения, в Швеции родители имеют право на отпуск длительностью 480 дней за каждого ребёнка, в рамках которого как минимум 90 дней приходится на каждого партнёра. В Великобритании матери обязаны уйти в отпуск как минимум на две недели после рождении; такое же право имеют и отцы. Затем отпуск матерей может продлиться ещё до 50 недель, 37 из которых оплачиваются; при этом их можно разделить с отцом. В США же законодательно установленного декрета не существует, напоминает The Times.

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