Личное: Седокова: опять беременна!  

Личное: Седокова: опять беременна!  

09.02.2020, 0:01, Разное

36-летняя целлюлитная няша — или всё-таки Нюша? — Анечка Седокова объявила о своей четвёртой по счёту беременности. Всех своих детей Анна родила от разных мужчин. И этот ребёнок исключением не станет.


Фото: Соцсети  

Четыре ребёнка от четырёх разных отцов. Ну, что тут скажешь?

Ай, да Нюрка! Ай, да…. как бы её назвать помягче? Может, фертильная женщина?

 У меня есть подозрение, что Анька залетела ради алиментов.

Не, ну а чо? Жить как-то надо.

Отец первого ребёнка умер. Отец второй дочери оказался неглупым мужиком и оформил на себя полную опеку над ребёнком по суду. Отец третьего, кажется, слился в никуда.  

А тут подвернулся 27-летний баскетболист. Умом не блещет, зато деньги есть!

Ну, а то, что на момент знакомства с Нюркой у спортсмена была жена и маленький ребёнок, так это не идёт вразрез с моральными ориентирами поющих трусиков размера L. Жена — не стена, как гласит народная мудрость. Пододвинется!  

Седокова тут же повисла всем своим дородным туловищем на чужом муже.


Фото: Соцсети 

Вот что в своё время заявила Анечка, когда её — совершенно справедливо, кстати, — стали осуждать за роман с женатым:

Янис — самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость. Вы еще успеете всех осудить и обсудить, ведь время все расставит на свои места. А пока спрячьте свои камни к следующей серии, ведь в ней будет неожиданный поворот.

 А вот, какой комментарий дал этот «самый добрый и порядочный человек»:

Около полугода назад я разорвал отношения с матерью своего сына и начал новую главу своей жизни. Сегодня я начал новую фазу, в которой самым важным для меня является забота о моем самом родном сыне Кристиане.

  Вот вам, кстати, фотографии бывшей жены футболиста и его сына:


Фото: Соцсети

По-моему, бывшая бьёт жирненькую Седокову по всем фронтам, как считаете?  И, тем не менее, мужик ушёл от стройной красотки, родившей ему сына, в Нюркин целлюлит.

В общем, на первый взгляд, может показаться, что наша Нюрка всех обхитрила, всех провела.


Фото: Соцсети

Однако я так не думаю.

С Седоковой случилось то, чего она сама и не ожидала: она тупо влюбилась.  


Фото: Соцсети

 Влюбилась со всем пылом своей простенькой душонки в этого действительно красивого мужика.  

Сказать, как развернутся дальнейшие события?

 Анька родит, баскетболист её бросит ради новой писечки, как бросил когда-то жену.

И наша целлюлитная Няша-Нюша поплачет-поплачет, подошьёт, в очередной раз, растянутую родами писечку, вывалит в Эскортограм сиськи и пойдёт ловить на них очередного папу для «Маленького Ангелочка».

Но это будет уже совершенно другая история. А пока Анечка беременна, влюблена и искренне верит в то, что на этот раз у неё всё получится.  

Но я-то знаю, что нет.

 А вы как считаете: получится ли у Анечки построить семью? Почему?

Источник: Лена Миро



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