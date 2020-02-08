Динамика коронавируса на 8 февраля: умер первый иностранец в городе Ухань

Число выздоровевших превысило 2000 человек.
К 8 февраля число зараженных коронавирусом достигло 34928 человек, из них 34640 в Китае. Накануне было известно о 31493 заболевших.
От последствий коронавируса на утро 8 февраля скончались 724 человека. Вчера было известно о 638 жертвах, таким образом список умерших увеличился на 86 человек. Тем временем в Ухани от коронавируса скончался первый иностранец – 60-летняя жительница США.
Число выздоровевших к 8 февраля достигло 2187 человек, разменяв вторую тысячу. За сутки поправились 583 человека, динамика выздоровления от коронавируса продолжает улучшаться.
Всех приезжающих в России из Китая отправляют в карантин на две недели. Накануне было опубликовано видео, на котором уральская пенсионерка пытается не пустить на территорию карантинной зоны автобус с потенциально зараженными людьми. Женщина испугалась возможного распространения болезни.
Коронавирус неизбежно стал главной темой января и продолжает доминировать в февральской новостной повестке. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что коронавирус сильно ударит по российской экономике.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Токио представлен концепт на базе Toyota Prius / 13 января
- США привели своих войска на Ближнем Востоке в повышенную боевую готовность – СМИ / 7 января
- Максим Буров взял золото в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу / 8 февраля
- Следком РФ закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 под Сочи в 2016 году / 22 декабря
- Канада ввела новые санкции против России / 30 января
- Ferrari начали копировать идеи Mercedes для болидов / 2 января
- Обнаженная женщина подбросила младенца в магазин в Красноярске / 23 декабря
- Турция назвала условие отправки новых военных советников в Ливию / 23 января