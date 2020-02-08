Динамика коронавируса на 8 февраля: умер первый иностранец в городе Ухань

Динамика коронавируса на 8 февраля: умер первый иностранец в городе Ухань

08.02.2020, 9:36, Новости дня

Число выздоровевших превысило 2000 человек.

К 8 февраля число зараженных коронавирусом достигло 34928 человек, из них 34640 в Китае. Накануне было известно о 31493 заболевших.

От последствий коронавируса на утро 8 февраля скончались 724 человека. Вчера было известно о 638 жертвах, таким образом список умерших увеличился на 86 человек. Тем временем в Ухани от коронавируса скончался первый иностранец – 60-летняя жительница США.

Число выздоровевших к 8 февраля достигло 2187 человек, разменяв вторую тысячу. За сутки поправились 583 человека, динамика выздоровления от коронавируса продолжает улучшаться.

Всех приезжающих в России из Китая отправляют в карантин на две недели. Накануне было опубликовано видео, на котором уральская пенсионерка пытается не пустить на территорию карантинной зоны автобус с потенциально зараженными людьми. Женщина испугалась возможного распространения болезни.

Коронавирус неизбежно стал главной темой января и продолжает доминировать в февральской новостной повестке. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что коронавирус сильно ударит по российской экономике.



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