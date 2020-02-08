Выступления победителей полуфинала украинского нацотбора на Евровидение

8 февраля в Киеве во Дворце культуры КПИ прошел первый полуфинал национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение 2020». Он транслировался телеканалами СТБ и «UA:Перший».
Три лучших исполнителя получили право выступить в финале нацотбора.
Первое место в полуфинале заняла Kruть с песней «99». Она признана лучшей и среди телезрителей, и среди судейского жюри.
На втором месте – Go-A с композицией «Соловей».
Третьим финалистом стала Jerry Heil с песней Vegan.
Второй полуфинал нацотбора состоится 15 февраля. В нем примут участие MoonZoo feat. F.M.F. Sure, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod и Tvorchi.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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