Министр Дубилет: Я обязательно вернусь в бизнес

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил 6 февраля в интервью «Громадському», что вернется в бизнес после работы на государственной службе.
«Я обязательно вернусь в бизнес. Не знаю когда», – сказал он.
Министр объяснил, что на государственной должности он развивается.
«То, что эта работа развивает, – это сто процентов. Тот объем, объем новой информации, которую я узнаю каждый день, – это что-то невероятное. Это одна из тех причин, почему я сюда пошел. Раньше у меня не было ни одной мысли о таких вещах, как реформа образования, медицинская реформа или какие-то другие вопросы. Было понимание на уровне публикаций в СМИ. А сейчас, когда я достаточно тесно работаю с каждым министерством, у меня есть глубокое понимание ключевых процессов во всех министерствах. Поэтому у меня сейчас темп саморазвития существенный. Это мне очень нравится», – отметил Дубилет.
Дубилет стал министром Кабинета Министров Украины 29 августа. Он бизнесмен, бывший IT-директор «ПриватБанка», сооснователь Monobank. Дубилет говорил, что решение войти в Кабмин было одним из самых сложных в жизни. Он также заявил после назначения, что «не будет красть».
По данным Кабинета Министров, Дубилет в сентябре и октябре 2019 года получил по 48 тыс. грн, в ноябре – 16 тыс. грн, в декабре – 17 544 грн. Его средняя зарплата составила 32 386 грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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