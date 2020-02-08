Иран предсказал уход США из Ирака и Сирии

Иран предсказал уход США из Ирака и Сирии

08.02.2020, 23:30, Новости дня

Войска США обязательно покинут Ирак и Сирию, сообщил советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

По его словам, «США должны знать, что они обязательно уйдут из Ирака». Подчеркивается, что вывести американские силы призывают «значительная часть парламента» и «влиятельные личности» в Ираке, передает ТАСС.

Велаяти отмечает, что после ухода США из Ирака, американским силам придется покинуть и Сирию, так как «материально-техническое обеспечение» войск США в Сирии «осуществляется через Ирак».

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.



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