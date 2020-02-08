Врач Екатерина Тищенко связывает болезни органов дыхания с раздражительностью

Врач Екатерина Тищенко связывает болезни органов дыхания с раздражительностью

08.02.2020, 23:30, Разное

Психолог Екатерина Тищенко пояснила о малоизвестных причинах развития заболеваний органов дыхания. Такие недуги, по словам эксперта, могут быть связаны с неприятием некоторых событий или факторов, раздражительностью и депрессией, неприспособленностью к жизни и невозможностью постоять за себя.
Аллергию, согласно психосоматике, может спровоцировать ненависть к определенной личности, враждебный настрой ко всему миру, чрезмерная раздражительность или неспособность мириться с чужим мнением и приспосабливаться.

Астма нередко появляется из-за подавленности, боязни жизни, нежелания достигать большего, неспособности самостоятельно о себе заботиться. Часто человек с такой болезнью считает себя недостойным большего. Дети страдают от астмы, если родители ценят их меньше других, или идет давление со стороны старших сестер или братьев. Болезнь может развиться в результате недостатка самореализации, страха перед искренностью и чем-то новым. Астматики чаще выражают негативные эмоции, они обидчивы и склонны радоваться чужим несчастьям.

Бронхит может возникнуть при нервной атмосфере в семье, сопровождающаяся постоянными криками и ссорами, из-за ненависти к близким родственникам. Болезнь, отмечает психолог, усугубляется, если остаются невысказанными претензии и гнев к близким.

Тищенко и хронический насморк связывает с негативными эмоциями, унынием, неумением радоваться жизни. Человек, «шмыгая носом», как при плаче, выставляет себя жертвой, самовыражающейся в недуге.



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