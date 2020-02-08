Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве

08.02.2020, 23:30, Новости дня

Российская спортсменка Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве. По итогам четырех видов упражнений Аверина набрала 93,20 балла.

Другая россиянка Дарья Трубникова (92,45) стала второй, а Лала Крамаренко (89,10) – третьей, Екатерина Селезнева (88,25) – четвертой, а Мария Победушкина (84, 05) – пятой.

Напомним, в воскресенье, 9 февраля, гимнастки разыграют медали московского Гран-при в упражнениях с отдельными предметами.

Источник: Вести



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