В Китае от осложнений коронавируса умер первый иностранец

Шестидесятилетний гражданин США, а также гражданин Японии стали первыми иностранными жертвами коронавируса, которые умерли в Китае.

По словам представителя посольства США в Пекине, 60-летний гражданин США умер в больнице Уханя 6 февраля. Министерство иностранных дел Японии также сообщило, что гражданин их страны, которому было более 60 лет, умер от пневмонии в китайской провинции Хубэй. Никаких других подробностей дипломаты не сообщили.

По состоянию на утро 8 февраля количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV увеличилось до более чем 34 тысяч человек, умерли от осложнений коронавируса уже 722 пациента, почти все они были гражданами Китая. По данным китайских ученых, вирус мог передаться человеку от панголина, животного, похожего на броненосца, чье мясо в Китае считается деликатесом.

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