Зеленский пригласил папу Франциска в Украину и попросил помощи в обмене пленными с Донбассом

Зеленский пригласил папу Франциска в Украину и попросил помощи в обмене пленными с Донбассом

08.02.2020, 23:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля встретился с папой римским Франциском. Это первый визит политика в Ватикан с момента его избрания президентом.

Зеленский, по сообщению его пресс-службы, попросил понтифика содействовать в возвращении украинцев, которых удерживают на территории сепаратистских регионов Донбасса и в аннексированном Крыму, а также в России. До сегодняшней встречи папа Франциск неоднократно высказывался на тему мира в Украине и молился о прекращении войны. Также он в прошлом году встречался (уже второй раз за последние годы) с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Президент Украины отдельно подчеркнул важность его встречи с папой в период между Нормандским саммитом в Париже и следующей встречей «четверки» в Берлине, где также будут рассматриваться способы урегулирования в Восточной Украине. 

Зеленский поблагодарил папу за помощь в виде благотворительной акции «Папа для Украины», в рамках которой украинским беженцам с Донбасса было выделено около 16 млн евро. Из них 11 млн собрали в католических храмах Европы, а еще 5 млн папа выделил из специальных фондов. Помощь получили около 500 тысяч украинцев.

Также президент пригласил папу совершить визит в Украину, подчеркнув, что «для того, чтобы до конца понять, что происходит у нас на востоке, нужно ехать на Восток». Пока не ясно, принял ли папа приглашение и когда можно ждать визита. Однако, по данным источников корреспондента Настоящего Времени, визит могут запланировать уже на следующий год, приурочив его к 20-летию визита в Украину папы Иоанна Павла II. 

Накануне источники сообщали о том, что администрация президента Украины готовится к подписанию в Ватикане конкордата между Украиной и Святым Престолом. Но о том, что Ватикан и Зеленский подписали какой-либо документ, официально пока не сообщалось. В заявлении Ватикана говорится лишь о том, что стороны «обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также вклада Католической церкви, которая присутствует в стране в разных обрядах».



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