«Боялась, что не выберусь»: Юлия Михалкова попала в шторм на Багамах

«Боялась, что не выберусь»: Юлия Михалкова попала в шторм на Багамах

08.02.2020, 23:21, Разное

Актриса Юлия Михалкова регулярно рассказывает подписчикам в социальных сетях забавные истории из жизни. Например, накануне она призналась, что едва не уплыла в Антарктиду.
Напомним, экс-участница проекта «Уральские пельмени» в прошлом месяце отправилась в долго путешествие и пока не вернулась в Россию. Во время отдыха на Багамах с актрисой произошел неприятный инцидент – она едва не стала жертвой сильного шторма. В какой-то момент её накрыло волной, но к счастью, ей удалось выбраться.

Длительным отсутствием Михалкова обеспокоила фанатов. Как оказалось, некоторое время её страницу в Instagram вели знакомые. В ближайшее время артистка планирует посетить США, чтобы окончательно набраться сил для дальнейшего творчества.



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