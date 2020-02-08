«Боялась, что не выберусь»: Юлия Михалкова попала в шторм на Багамах

Актриса Юлия Михалкова регулярно рассказывает подписчикам в социальных сетях забавные истории из жизни. Например, накануне она призналась, что едва не уплыла в Антарктиду.
Напомним, экс-участница проекта «Уральские пельмени» в прошлом месяце отправилась в долго путешествие и пока не вернулась в Россию. Во время отдыха на Багамах с актрисой произошел неприятный инцидент – она едва не стала жертвой сильного шторма. В какой-то момент её накрыло волной, но к счастью, ей удалось выбраться.
Длительным отсутствием Михалкова обеспокоила фанатов. Как оказалось, некоторое время её страницу в Instagram вели знакомые. В ближайшее время артистка планирует посетить США, чтобы окончательно набраться сил для дальнейшего творчества.
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