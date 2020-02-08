Россия обвинила Норвегию в нарушении обязательств по Шпицбергену

Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене, заявило российское посольство.
Российские дипломаты отметили в Facebook, что «на Шпицбергене накопились проблемы».
Подчеркивается, что Москва не оспаривает норвежский суверенитет над архипелагом. Однако в посольстве отметили, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией», он получен Норвегией на условиях договора 1920 года, который «полностью распространяется на континентальный шельф», передает ТАСС.
У РФ возникли вопросы «практического характер». Указывается, что на Шпицбергене «реальной хозяйственной деятельностью кроме РФ и Норвегии никто не занимается».
Норвегия нарушает обязательства, вынося участки, которых касается соглашение, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов». В результате «российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок». Такая же ситуация наблюдается и в сфере добычи минеральных ресурсов.
Россия заявила, что Норвегия должна действовать в соответствие со своими международными обязательствами. Москва предлагает провести переговоры и консультации для урегулирования вопроса.
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