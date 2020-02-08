Определились первые финалисты украинского нацотбора на «Евровидение 2020»

8 февраля в Дворце культуры КПИ в Киеве прошел первый полуфинал украинского национального отбора на международный музыкальный конкурс «Евровидение 2020». Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
Первые три места, которые позволили исполнителям выйти в финал, заняли Kruть, Go-A и Jerry Heil.
Судьи самые высокие балы дали Kruть (восемь баллов) и Jerry Heil (семь баллов).
По оценкам телезрителей, лучшими исполнителями были Kruть (восемь баллов) и Go-A (семь баллов).
Представителя Украины назовут 22 февраля. Прямой эфир второго полуфинала нацотбора состоится 15 февраля, финала – 22 февраля.
Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в Евровидении, Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.
Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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