Блок Петра Порошенко выиграл суд у Богдана

Блок Петра Порошенко выиграл суд у Богдана

08.02.2020, 23:18, Новости дня

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционные жалобы Блока Петра Порошенко и Центральной избирательной комиссии Украины и отменил решение Окружного админсуда Киева, которым исключение нынешнего главы Офиса президента Андрея Богдана из партийного списка БПП в 2016 году было признано незаконным. Постановление от 4 февраля опубликовано в Едином реестре судебных решений.

“Решение Окружного админсуда Киева от 7 октября 2019 года отменит и принять новое, которым в удовлетворении исковых требований отказать. Постановление вступает в законную силу с даты ее принятия”, – сказано в документе.

У Богдана есть 30 дней на подачу кассационной жалобы в Верховный Суд.

Андрей Богда был включен в список Блока Петра Порошенко на внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 года под №64. По итогам голосования в Раду прошли 63 депутата по списку БПП. В 2016-м Богдана исключили из списка БПП по так называемому закону о партийной диктатуре. В декабре 2017-го Конституционный Суд Украины признал закон не соответствующим Конституции.

После этого Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии, однако комиссия отказала ему, сославшись на отсутствие соответствующего механизма, затем он подал иск в суд.

Богдан требовал признать незаконным и отменить постановление ЦИК о его исключении, признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке партии, а также регистрации его избранным народным депутатом. Кроме того, Богдан хотел, чтобы суд обязал Центризбирком восстановить его в списке партии и зарегистрировать народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от Блока Петра Порошенко.

В октябре 2019 года Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск Богдана, отказав в требованиях, касающихся восстановления в списке политсилы и регистрации нардепом.

Как сообщал «Комитет избирателей Украины» 14 декабря 2017 года, в течение двух лет, согласно закону о «партийной диктатуре», партии исключили 43 человека из избирательных списков в Верховную Раду.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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