Мнение: Удастся ли сирийцам и русским пройти последние 8 км до Идлиба?

«Бойня» в Идлибе нарастает: правительственные войска наступают на позиции боевиков, потери обеих сторон стремительно растут. До «столицы террористов» по прямой осталось 8 километров. Удастся ли сирийцам при поддержке ВКС РФ сделать последний шаг и вернуть контроль над ключевым городом севера страны?

Как известно, после ряда поражений от официального Дамаска при поддержке союзников из Ирана и России, боевики перебрались в провинцию Идлиб, неподалеку от турецкой границы, где «шефство» над ними взяла Анкара. Однако в полной мере свои обязательства по деэскалации Турция не выполнила: террористы продолжали атаковать правительственные войска и российскую авиабазу Хмеймим в САР. Москва неоднократно предупреждала Анкару о недопустимости сохранения подобной ситуации.

С 24 января режим прекращения огня, которого придерживались союзники, был фактически прекращен, дав начало настоящей «бойне» по местным меркам. По имеющимся данным, сирийцы потеряли свыше 300 человек, есть потери среди иранцев, их поддерживающих. Со стороны боевиков потери оцениваются минимум в 350 погибших. Цифры для конфликта такого уровня за полторы недели достаточно серьезные.

Дамаск напрягает последние силы для того, чтобы покончить с террористическим анклавом на своей территории. Но позволят ли ему довести начатое до конца?

Анкара весьма активно выступила против идущего наступления. Президент Эрдоган громогласно выражает неудовольствие «нарушением договоренностей». Турецкие войска нанесли авиационный и артиллерийский удары по позициям сирийцев. Эрдоган заявил:

Мы направили России послание – не противостоять турецкой операции в Идлибе, поскольку ее целью является режим Башара Асада.

Несмотря на это, ВКС РФ сейчас активно участвуют в расчистке пути на столицу провинции Идлиб. Российская авиация бомбит позиции боевиков, ее поддерживают сирийские вертолеты. Ежедневно наносятся десятки и сотни авиаударов. Правительственным войскам удалось окружить и взять в мешок значимый город Саракиб. Отмечен процесс переброски боевиков из Идлиба в соседний Алеппо, находящийся под контролем турецких военных. Создается впечатление, что Анкара готовит для них «план Б». О том, что у турок есть долгосрочные планы на Алеппо, свидетельствует начало восстановления инфраструктуры на севере и северо-западе этой провинции.

Между тем, в ситуацию открыто вмешался Вашингтон. Джеймс Джеффри, специальный представитель США по Сирии, заявил следующее:

Это опасный конфликт. Ему необходимо положить конец. Россия должна изменить свою политику.

Очевидно, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы остановить успешно развивающееся наступление. На этом фоне весьма многозначительно прозвучал намек Джеффри на то, что между американскими военными и российскими наемниками из ЧВК возросла напряженность и участились конфликты:

Это происходит не каждый день, однако частота увеличилась, и это вызывает опасения.

Отметим, что два года назад ВВС США беспощадно разбомбили «вагнеровцев», пытавшихся освободить нефтеносное поле в провинции Дейр-Эз-Зор. Не исключено, что так в Вашингтоне намекают на возможность повторения удара по наемникам, как способ умерить наступательный пыл ВКС РФ в Идлибе.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/170297.html

Источник: Теория элит

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