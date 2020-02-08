Мнение: Письмо: «Не могу выкинуть шкатулочку»

Это тоже самостоятельно разбирайте.

foolblade

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Надеюсь попасть на разбор.

Эта история о Б., и она началась около года назад. Мне 30, он на 12 лет старше, работаем вместе. Оба руководители среднего звена, со средним имиджем, дурацким чувством юмора и съемными однушками, так что, думаю, ОЗ у нас приблизительно равная, не считая моих часиков (которых я пока упорно не слышу — видимо, корона или ЗВ).

Мы работаем в разных подразделениях, около года назад начали время от времени пересекаться по рабочим процессам. Думаю, влюбляться я начала сразу, но в самом начале прикрывала это исключительно человеческой симпатией — типа «он такой обаятельный, все время улыбается, шутит, наверное, с ним прикольно общаться». К тому же, на тот момент я была в длительных отношениях с Р., мы жили вместе, все вроде было хорошо (хотя сказать честно, я уже не помню, как оно там было с Р. год назад). Но время шло, и я начала осознавать, что моя симпатия к Б. вылезает за рамки дружеской, что я слишком уж сильно радуюсь возможности где-то пересечься и перекинуться парой слов… в общем, почувствовала «бабочек в животе».

Несколько месяцев, пока его фигура была не столь велика, я не сильно парилась и думала, что это просто блажь и она пройдет, но осенью мы внезапно стали общаться больше, не только по работе, но и по-дружески, на отвлеченные темы, и это общение оказалось таким легким и приятным, что моя тяга из обычной симпатии превратилась в аддикцию буквально за пару месяцев. Тут меня уже накрыло паникой — я осознала, что начала забивать и на работу, и на отношения с Р. Единственное, за что я ответственно взялась — имидж, увлеклась правильным питанием и пошла в зал (разумеется, все ради единственной цели — привлечь внимание Б.).

Перед Новым годом мы общались уже как хорошие приятели, он внезапно добавился ко мне в соцсетях (исполнил мою давнюю мечту), мы начали переписываться, перекидываться смешными картинками. На НГ я подарила ему подарок, получила чмок в щечку 🙂 В последний рабочий день мы еще устроили душевные посиделки… И, видимо, всем этим я нацепляла себе репейника, потому что совершенно укрепилась в мысли, что у него точно есть ко мне симпатия, просто он, Стесняша, не хочет разрушать чужие отношения. Самое обидное, что я уже тогда подозревала, что нацепила корону Победительницы, но решила «ачотакова», и вообще «я же ему точно нравлюсь».

В один из дней новогодних каникул написала ему и позвала в бар, мы пересеклись, просидели до двух ночи (до закрытия), мило болтая. Он предложил расходиться по домам, но я настойчиво предлагала посидеть еще где-нибудь, и в итоге мы поехали к нему (пытаясь казаться приличной, я согласилась только вытащив из него обещание не приставать). Обещание он сдержал, к сожалению, и мы просто болтали до утра, поэтому я сама, уже понимая, что пора уходить, начала его целовать. Потом я уехала. Оставшиеся каникулы мы оба молчали, хотя я, конечно, надеялась, что он мне напишет. Ну а на работе он вел себя как обычно, и, видимо, с меня с грохотом свалилась корона, потому что колбасило просто невероятно. Я металась, думала что делать, хотела бежать увольняться, но таки взяла себя в руки, напомнила себе, что работа и семья — основа личности, и что надо бы этим всем заняться, пока я не слилась окончательно. В итоге я рассталась с Р., без драм (после этого я осознала, что, видимо, «хорошими отношениями» все это время мне казался дефолт), и осталась одна. Погрузилась в работу, стала больше общаться с семьей.

Но за остаток первой рабочей недели я отряхнула корону, поправила на Б. колпачок Стесняши и решила, что надо бы поактивнее дать ему понять, что он мне нравится (а то мало ли что девушка вытворяет, когда выпьет). Так что в ближайшие выходные я снова напросилась к нему в гости, и на этот раз мы уже переспали. Все получилось как-то сумбурно, но я сложила проведенный вместе день в шкатулочку и остаток выходных провела в эйфории, а с началом рабочей недели, когда он вновь не пришел на работу с букетом роз и кольцом в зубах, моя корона опять рухнула. Пару недель мы общались как раньше, по работе и по-приятельски, я умирала от желания поговорить «онас», но каким-то чудом сдерживалась. Осознав (или попытавшись осознать), что я ему не сдалась, я решила отлепиться (а по факту, как теперь уже понятно, достала раскаленные щипцы) и перестала с ним общаться — не здоровалась, не подходила по рабочим вопросам, не отвечала на сообщения. Так прошло два дня, и щипцы сработали — состоялся примерно такой диалог в мессенджере:

Б.: все, прошла любовь, завяли помидоры?

Я: я работаю над этим

не мешай)

Б.: ок

удачи в тиндере

Я: очень смешно)

Б.: ну а что, ты сама про него говорила

Я: тебе нравится надо мной издеваться, или что?

Б.: да не издеваюсь вроде

Я: слушай, я не могу и не хочу с тобой дружить/приятельствовать

дай мне отсидеться у себя в раковине

Б.: что ты имеешь в виду?

Я: дай мне от тебя отвлечься

так понятнее?)

Б.: а

ясно

злая ты

Я: чего?

я же еще и злая?!

Б.: конечно злая

сначала “люблю не могу”, а теперь “пошел вон, не мил ты мне больше!”?

злюка!

Я: ну а что мне, цветы тебе подарить?

или айфон?))

Б.: а ты как думала!

Я: слушай

чего ты хочешь?

я не про айфон, а серьезно

Б.: нет, это ты ответь на этот вопрос…

Я: мой ответ ты знаешь)

а я тебя не понимаю

Б.: и все же

Включать игнор обратно уже не хотелось, мы попереписывались еще немного (на вопрос я так и не ответила..), и в итоге он уже сам позвал меня в гости. Мы опять всю ночь болтали, Б. говорил мне, какая я невероятная и потрясающая, как со мной круто, и даже выдал «кажется, я в тебя влюбляюсь», от чего моя шкатулка чуть не взорвалась. Я снова летала, уверенная, что на этот-то раз добилась своего, но когда началась рабочая неделя, все вернулось на круги своя, и, наконец, произошел откровенный разговор с его арией Жука: «Мне хорошо так, как я живу, мне не нужны отношения».

Я вижу, что нравлюсь ему, но недостаточно, чтобы хотеть отношений и уж тем более что-то инициировать. Постоянно напоминаю себе, что это демпинг и слив, что нужно отлепиться, перенести фокус на прокачку и попытаться подружиться со временем. Но никак не могу выкинуть шкатулочку с фантиками и репейником. Уважаемая Эволюция, пожалуйста, скажите, есть ли у меня ходы, или все, что я могу сделать — забыть на время про ресурсы любви и секса? В одном из недавних писем вы расписывали по шагам путь вылезания из аддикции (режим, физкультура, афобазол, валерьянка и никакой романтики), и я упорно следовала всем рекомендациям (благодаря чему удалось вернуться в рабочую колею и не сойти с ума), но меня не покидает мысль, что еще можно что-то изменить.

Спасибо за все, что вы делаете.

Источник: Эволюция

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