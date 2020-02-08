«Дорога памяти»: присланные фото станут частью мемориального комплекса

Во время Великой Отечественной войны через фронт прошли 33 миллиона человек. В госархивах есть 15 миллионов фотографий. Где взять еще 18? В РФ стартует уникальный мультимедийный проект Министерства обороны "Дорога памяти". Совсем скоро он объединит в одном месте десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, деятелей культуры и военных корреспондентов.

Строительство колоссальной галереи ведется на территории у Главного храма Вооруженных сил РФ в Подмосковье — в честь 75-летия Победы. Там будут собраны до сих пор не выставлявшиеся уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных сил и те самые фотографии: и 15 миллионов, имеющихся в архивах, и те недостающие 18 миллионов из семейных архивов, которые ждут от нас с вами, чтобы мы их прислали на сайт проекта foto.pamyat-naroda.ru.

Тамара Александровна читает письмо своего отца. Но на самом деле каждое из них помнит она наизусть. Никифоров Александр Васильевич без вести пропал в 1941-м. 16 писем, одна фотография – все, что было ее памятью об отце, она впервые решила показать другим. В Самаре документы отсканируют и отправят в общую галерею проекта "Дорога памяти".

Загрузить информацию о своих героях на сайт можно и самостоятельно. Но если доступа к Интернету нет или что-то не получается, во всех местных комиссариатах, домах офицеров сотрудники помогают это сделать.

Участник Сталинградской битвы Сергей Сергеевич Алехин решил рассказать все сам. Все, что говорят ветераны, подробно записывают и прикрепляют к личной истории.

Так теперь можно узнать, например, о чем мечтал на фронте старший радист Виктор Волчков. О нормальной подушке.

В создании этой общедоступной базы данных фронтовиков участвует и Министерство обороны. Работа ведется по всей стране, идет оцифровка архивов, а в Москве в уникальной IT-лаборатории все данные объединяют.

"Это будет такая историческая изыскательная работа для каждого гражданина. Можно будет получить даже те сведения, те которые никогда раньше в жизни не знали. Достоверность информации будет перепроверяться", — пояснил Павел Олексюк, заместитель командующего войсками 2-й Гвардейской армии Центрального военного округа.

Для тех, чьи близкие погибли, пропали без вести, это как раз возможность узнать о них больше. Цель — собрать информацию обо всех фронтовиках: их, по оценкам историков, было около 33 миллионов.

Передать информацию о своих близких, которые воевали, теперь можно и через отделения Почты РФ по всей стране — для этого нужно обратится к оператору и отдать фотографии, письма. Все это будет отсканировано, обработано и отправлено на сайт проекта "Дорога памяти".

Катя Адаменко принесла фотографию своего дедушки Франца Григорьевича сарацинского. "Семейный архив — это в нашей конкретной, и о нем знаем только я и мои близкие. А вот об архиве "Дорога памяти" будут знать все. Каждый человек достоин памяти", — уверена Катя.

Фотографии, которые будут получены до 9 мая, станут частью мемориального комплекса, мультимедийной инсталляции на территории Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" длинной 1418 шагов — столько дней и ночей шла война. Но информацию о фронтовиках продолжат собирать и дальше. Сам проект "Дорога памяти" бессрочный, ведь нужно найти всех, кто воевал.

Источник: Вести

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